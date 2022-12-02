Жительница Казани перечислила мошенникам 300 тысяч рублей, взятых в кредит

42-летняя жительница Казани перечислила мошенникам 300 тысяч рублей, взятых в кредит, сообщи ив пресс-службе МВД по городу.



Из материалов дела следует, что 28 ноября жительнице Казани позвонил неизвестный абонент — девушка на том конце провода представилась сотрудником банка и сообщила, что кто-то якобы пытается произвести оплату с ее карты.

Разговор продолжился с человеком, представившимся сотрудником службы безопасности — он подтвердил слова незнакомки о том, что на имя заявительницы пытаются оформить кредит. С потерпевшей спустя несколько часов связались остальные участники мошеннической схемы, которые впоследствии убедили ее оформить кредит для погашения якобы уже имеющегося долга.

Следуя инструкциям звонивших, заявительница перевела деньги на незнакомые счета. Позднее, поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159. УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня МВД Татарстана сообщило о новой жертве телефонных аферистов, которые представлялись сотрудниками полиции и похитили у жительницы Зеленодольска почти 4 млн рублей. Потерпевшая рассказала, что неизвестный «сотрудник» позвонил на мобильный со словами — в отношении нее возбуждено уголовное дело, от ее имени осуществляются денежные переводы в другую страну. И тут же предложил сотрудничать, чтобы избежать ответственности.

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Маргарита Головатенко