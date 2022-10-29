Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием автобуса на въезде в Казань

Фото: скриншот видео очевидца

Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания автобуса на выезде из города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он отметил, что надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

Сгоревший автобус подлежал замене, рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. По его словам, во время инцидента автобус был не на маршруте, возвращался в Казань пустой со спецзаказа. Водитель действовал в соответствии с должностной инструкцией на место были вызваны экстренные службы. Пострадавших нет.

— Автобус 2012 года, пробег более 800 тысяч километров. Автобус по утвержденным стандартам подлежал замене в этом году. Ассоциация уже не раз обращалась к руководству республики с просьбой о помощи. Перевозчики не попали ни в одну новую федеральную программу поддержки по обновлению подвижного состава на ближайшие годы. В Татарстане программы поддержки по обновлению подвижного состава просто нет, — рассказал председатель АТП.

Он также отметил, что на данный момент в Казани необходимо заменить 250 автобусов.

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Максим Кокунин