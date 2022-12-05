Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане осталось на уровне предыдущей недели
С 28 ноября по 4 декабря в больницы с COVID-19 попали 166 татарстанцев. Это почти столько же, сколько и за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, с 21 по 27 ноября в Татарстане госпитализировали 167 пациентов с COVID-19. Эта цифра оказалась на 24,63% пациентов меньше, чем за предшествующую неделю.
По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявлено 190 836 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 190 836 человек. Умерли 2 007 татарстанцев.
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