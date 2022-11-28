В Татарстане число госпитализаций с коронавирусом выросло на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В больницы Татарстана с 21 по 27 ноября с коронавирусом госпитализировали 167 человек. Это на 24,63% пациентов меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, с 14 по 20 ноября в больницы Татарстана с диагнозом коронавирус госпитализировали 134 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на 27 ноября в Татарстане зарегистрирован 190 301 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 187 362 человека. Умерли за весь период 2 006 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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