Трехкратному чемпиону мира Пеле оказывают паллиативную помощь

Трехкратному чемпиону мира по футболу Эдсону Арантису ду Насименту, более известному как Пеле оказывают паллиативную помощь, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Folha de Sao Paulo.

Фото: wikipedia.org

Бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, но его состояние остается стабильным. По словам Пеле госпитализация носит ежемесячный характер.

Напомним, 80-летний бразильский экс-футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли. За свою футбольную карьеру Пеле три раза выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Это происходило в 1958, 1962 и 1970 годах.





Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова