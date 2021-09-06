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Бразильский экс-футболист Пеле сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли

22:56, 06.09.2021
Бразильский экс-футболист Пеле сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли
Фото: instagram.com/pele

80-летний бразильский экс-футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

Пеле сообщил, что 4 сентября врачи удалили ему новообразование толстой кишки. По словам известного экс-футболиста, сейчас он чувствует себя отлично.

За свою футбольную карьеру Пеле три раза выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Это происходило в 1958, 1962 и 1970 годах, пишет RT.

В прошлом голу Пеле прокомментировал информацию о кончине Диего Марадоны. «Конечно, однажды мы вместе попинаем мяч на небесах», заявил он.

Татьяна Демина
Спорт

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