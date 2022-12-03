Пользователи наблюдают сбои в работе сайта и приложения гипермаркета «Лента»

Читатели «Реального времени» обратили внимание на то, что в работе сайта и мобильного приложения гипермаркета «Лента» возникают сбои. В частности, приложение для заказа продуктов не может определить адрес доставки, а в некоторых случаях сообщает о появлении других ошибок.

Кроме того, при попытке проверить статус заказа через telegram-бота «Ленты» он сообщает о наличии ошибки и предлагает попробовать позднее.

Фото: скриншот приложения

— Спасибо за ожидание ответа. В настоящий момент наблюдаются перебои в работе сайта lenta.com и приложений. Поэтому мы пока не сможем проверить информацию по вашему заказу. Обратитесь к нам немного позже, постараемся помочь вам, — отвечает бот на запрос пользователей.

В некоторых случаях вместо ошибки у пользователей появляется сообщение «Сюда не доставляем», причем даже по тем адресам, куда доставка до этого происходила.

— Здравствуйте! Спасибо за ожидание. На данный момент проверить заказ не представляется возможным. В сервисе произошел технический сбой. Наши специалисты уже работают над исправлением ситуации. Просим вас обратиться к нам позднее. Также вы можете обратиться в чат поддержки приложения «Лента Онлайн». «Лента Онлайн» — это отдельное приложение сервиса доставки или написать на адрес электронной почты lentaonline@lenta.com. Приносим извинения за доставленные неудобства! — сообщил telegram-бот при повторной попытке обратиться к нему.

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Артем Гафаров