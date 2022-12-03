Главное о коронавирусе на 3 декабря: отмена гран-при «Формулы-1» в Китае, иммунитет у 90% населения мира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав России фиксирует рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ



За минувшие сутки по всей России выявили 6 669 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболеваний в стране составило 21 611 003. Госпитализированными с COVID-19 оказались 1 324 человека, при этом выздоровели 5 132. Общее число вылечившихся от инфекции составляет 21 014 391 человек.



Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что фиксируется рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ, однако ситуация находится под контролем. В этой связи он отметил важность своевременной вакцинации от коронавируса и гриппа, а также соблюдения определенных мер в виде минимизации контактов. Заболевшие должны находиться на больничных, отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суточное число случаев заражения коронавирусом в Псковской области с начала этой недели выросло в 3,5 раза. За прошлые сутки медики выявили 14 случаев инфицирования, всего — 125 594.

Глава ВОЗ: время для отмены чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом еще не пришло

В мире коронавирусом нового типа на 09:21 мск заразились 644 793 611 раз, 6 639 932 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 962 019). На второй строчке — Индия (44 674 390), на третьей — Франция (38 174 893), на четвертой — Германия (36 557 861), на пятой — Бразилия (35 337 546).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 081 412). За ними следуют Бразилия (690 074), Индия (530 627), Россия (384 215, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 525).



За время пандемии было сделано 13 051 783 372 инъекции вакцины против коронавируса.

По меньшей мере 90% мирового населения имеет определенный иммунитет к коронавирусу, заявил на пресс-конференции глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, некоторый иммунитет выработан «в результате предшествующей инфекции или вакцинации».

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За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 84 жителей Татарстана. В общей сложности в республике COVID-19 подтвердили у 170 751 человека. В больницах оказались 24 татарстанца, еще 92 — выздоровели. Общее число вылеченных случаев в Татарстане составляет 187 715. Заболевание унесло жизни 2 007 жителей республики.



Он отметил, что время для отмены действующей с 2020 года в связи с COVID-19 чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), еще не пришло: «Мы гораздо ближе сейчас к тому, чтобы можно было сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась, но мы этого еще не достигли. Пробелы в наблюдении, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать превосходные условия для появления нового варианта [коронавируса], вызывающего обеспокоенность».

ВОЗ считает, что на фоне демонстраций Китай должен продолжать вакцинацию населения от коронавируса, заявил директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан: «Мы рады слышать, что Китай адаптирует свои стратегии по борьбе с коронавирусом», — отметил он. «Разочарование населения в связи с ограничительными мерами вполне понятно, и важно, чтобы власти прислушивались к мнению населения. Однако каждая страна принимает решения по борьбе с распространением заболевания на основе собственных оценок риска и имеющихся в наличии инструментов».

«Формула-1» отменила проведение Гран-при Китая 2023 года из-за коронавируса. Руководство гонок ищет замену китайскому этапу.

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В генконсульстве РФ заявили, что антиковидные меры КНР не влияют на работу погранпропусков: «В приграничной с нашей страной китайской провинции [Хэйлунцзян] зафиксировано несколько очагов распространения коронавирусной инфекции. Местные власти в целом контролируют эпидемическую ситуацию, не перегибая с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом».

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Дарья Пинегина