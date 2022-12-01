ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5% с 1 декабря

ФАС России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей на 8,5% с 1 декабря 2022 года, об этом сказано в приказе службы.



Предполагается, что пересмотр тарифов позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, а еще сформировать источник финансирования программы социальной газификации.

Следующее повышение тарифов ожидается через 1,5 года — с 1 июля 2024-го. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ оно может составить 7%.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на днях утвердили тарифы на газ, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год. Розничная цена на газ в Казани вырастет на 53 копейки и составит 6,78 рубля за кубометр с учетом НДС.

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Маргарита Головатенко