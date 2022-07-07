На КАМАЗе сообщили, что под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До конца текущего года на московском автомобильном заводе «Москвич» выпустят около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов планируется запустить в 2024 году. Уточняется, что под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: в линейке продукции — четыре кроссовера и один седан.

Фото: kamaz.ru

Вчера Московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». На первом этапе завод займется крупноузловой сборкой двух типов легковых машин — с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля. Компоненты для них планируют закупать в дружественных государствах от разных производителей.

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Татьяна Леухина