Катар на фоне ЧМ-2022: как выглядит арабская страна без футбола

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Катар стал первой арабской страной, принявшей на своей земле чемпионат мира по футболу. В целом соревнования подобного типа впервые проходят на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии в осенне-зимний сезон — с 20 ноября по 18 декабря. Такой уникальный чемпионат приковал к себе внимание миллионов людей со всей планеты, но далеко не каждый из них обратил внимание на то, как идет жизнь за пределами стадионов. Сотрудник «Реального времени» — переводчик Айгуль Зиятдинова оказалась среди тех, кто в эти дни не просто наблюдает за матчами, но и помогает в их организации, став волонтером.

«Архитектурное чудо», представленное на фото ниже, — это пятизвездочная гостиница, построенная специально для болельщиков и официальных лиц. Ее строение напоминает две скрещенные сабли, как на гербе Катара. Отель является флагманским проектом катарской архитектурно-дизайнерской компании Katara Hospitality, ранее известной как Qatar National Hotels Company.

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Решение провести чемпионат в такое время года было принято не просто так, а из-за специфики погодных условий. Если сейчас температура днем составляет +30 градусов жары, то летом она поднималась до +40 или +50 градусов. Кроме того, мундиаль проходит еще и в сокращенные сроки — всего 29 дней. Однако в это время набережные Катара напоминают набережные Турции или Греции, украшенные дорогими яхтами и разноцветными, будто игрушечными, домами.

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Также интересным фактом является то, что Катар получил право на проведение ЧМ-2022 еще 12 лет назад, а строительство стадионов началось лишь в 2013-м и заняло 4 года. Так, в пяти городах этого государства появилось целых восемь стадионов. По предварительным данным, чемпионат 2022 года станет самым дорогим за всю историю проведения турнира, в 22-й мундиаль будет вложено более $200 млрд. Такое быстрое развитие и высокие вложения имеют основу: Катар — третий по запасам природного газа, шестой экспортер природного газа и крупный экспортер нефти и нефтепродуктов (21-е место в мире).

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Говоря о государстве, стоит отметить, что Катар имеет сухопутную границу с Саудовской Аравией, а также морскую с островами Бахрейн и ОАЭ. Доха является столицей, резиденцией правительства и местом расположения основных коммерческих и финансовых учреждений. В ней же проживает более половины населения. Город также считается крупным культурным центром с различными музеями и образовательными центрами. Большое количество высоток из стекла и бетона также делает его похожим на Дубай или Нью-Йорк.

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Благодаря своим значительным запасам нефти и газа Катар имеет один из самых высоких доходов на душу населения в мире — добыча нефти и газа дают более 50% ВВП, 85% стоимости экспорта и 70% доходной части государственного бюджета. В рейтинге (на 2012 год), составленном изданием Forbes, Катар занял первую строчку по показателю «средний доход на душу населения», который составил $88 222.

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Попасть на ЧМ-2022 можно разными способами — будучи туристом, футбольным фанатом, временным работником и, конечно, волонтером. Сегодня волонтерство открывает множество дверей, позволяя людям увидеть мир и внести свою лепту в общий труд. О том, как проходит добровольная работа на одном из самых уникальных чемпионатов мира, — читайте в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айгуль Зиятдинова и Максим Кокунин