«Здесь нет предвзятого отношения к русским» — автор «Реального времени» в Катаре

Как сотрудник нашей редакции работает волонтером на чемпионате мира по футболу в арабской стране

Первый в истории чемпионат мира по футболу, хозяйкой которого стала арабская страна, проходит сейчас в Катаре. Соревнования стартовали в прошлое воскресенье и продлятся до 18 декабря. Матчи ЧМ-2022 проходят в ряде городов, в том числе и в столице государства — Дохе. Для такого масштабного турнира потребовалось большое количество волонтеров, примерно 20 000 человек. В их числе оказалась и сотрудник «Реального времени» — переводчик Айгуль Зиятдинова. В авторской колонке для нашего издания она приводит отличительные особенности футбольного мундиаля, делится впечатлениями о гостеприимстве Катара и его населения и рассказывает об отношении к россиянам.

Катарцы составляют лишь 13% населения

В эти дни проходит одно из самых масштабных событий — чемпионат мира по футболу. Попасть сюда можно разными способами — будучи туристом, футбольным фанатом, временным работником и, конечно, волонтером. Сегодня волонтерство открывает множество дверей, позволяя людям увидеть мир и внести свою лепту в общий труд. Вот я и решила отправиться в такое приключение.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 еще 12 лет назад. Нужно сказать, что это время было использовано с умом, восточной мудростью и с учетом всех нюансов.

Волонтерство открывает множество дверей, вот я и решила отправиться в приключение.

Было принято решение провести чемпионат в такое время года из-за специфики погодных условий в этой зоне. Если сейчас температура днем составляет 30 градусов жары, то летом столбик термометра поднимается до 40—50 градусов.

Даже сейчас сложно встретить коренного жителя на улице — в основном все передвигаются на личном транспорте.

Для справки: катарцы составляют лишь 13% населения. Здесь проще увидеть выходцев из Индии, Пакистана, Филиппин и Китая.

Катарцам рекомендовали проявить толерантность к гостям

В связи с прибытием большого количества гостей катарцам было рекомендовано проявить толерантность к внешнему виду гостей. С другой стороны, все приезжие были предупреждены о правилах поведения и дресс-коде в стране. Хотя мне кажется, что всегда можно найти золотую середину — покрывающая тело одежда также спасает от палящего солнца.



Сохранение традиций и культуры для коренного населения Катара — это то, чему можно позавидовать. А чемпионат мира является замечательным случаем для иллюстрации этого богатства всему миру. Во-первых, вся красота нашла отражение в дизайне стадионов и временных конструкций в городе.

Стадионы



«Ахмад бин Али»

Вместимость: 45 032

Стадион «Ахмат бин Али», названный в честь первого эмира Катара из династии Аль Тани Ахмад бин Али Аль Тани, повторяет узоры песка в пустыне. Волнообразный дизайн стадиона напоминает песчаные дюны, а геометрические узоры показывают всю красоту пустыни. Стоит отметить, что сооружение было более чем на 80% реконструировано из материалов предыдущего здания.

Стадион «Ахмад бин Али». Фото: пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

«Лусаил»

Вместимость: 88 966

Дизайн стадиона повторяет тарелки ручной работы, которые были популярны во всем арабском и исламском мире на рассвете цивилизации. А после ЧМ, в соответствии с устойчивым развитием Катара, стадион «Лусаил» будет трансформирован в общественное пространство — школы, магазины, кафе, спортивные центры и медицинские учреждения.

Стадион «Лусаил». Фото: wgoqatar.com

«Аль Байт»

Вместимость: 68 895

С самого первого эскиза дизайна стадиона стало понятно, что именно здесь пройдет открытие чемпионата. Внешний вид сооружения демонстрирует традиционную палатку кочевников в Катаре. Эта футбольная арена также претерпит изменения согласно политике устойчивого развития.

Стадион «Аль Байт». Фото: пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

«Аль Джануб»

Вместимость: 44 325

Дизайн этого стадиона изображает развевающийся на ветру парус традиционных лодок Катара — дау. Тем самым, катарцы почитают свое прошлое, связанное с рыболовством и добычей жемчуга.

Стадион «Аль Джануб». Фото: пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Education City

Вместимость: 44 667

Этот стадион, расположенный в одноименной локации, отражает позицию Катара как динамично развивающегося образовательного центра, куда съезжаются студенты не только из арабского мира, но и всего земного шара. Современный дизайн арены очень гармонично сочетается с традиционной исламской архитектурой. Треугольники, использованные в оформлении экстерьера, создают сложный узор, напоминающий бриллианты, тем самым изображая сияние солнца в небе.

Стадион Education City. Фото: пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

«Аль Тумама»

Вместимость: 44 400

Стадион «Аль Тумама» внешне выглядит как традиционный вязаный головной убор в гардеробе мужчин и юношей в арабском мире — gahfiya.

Стадион «Аль Тумама». Фото: пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

«Халифа»

Вместимость: 45 857

Это спортивное сооружение, названное в честь шестого эмира Катара Халифы бин Хамада Аль Тани, было построено еще в 1976 году. Однако претерпело реконструкцию и впоследствии приняло финальный матч Кубка эмира.

Стадион «Халифа». Фото: пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Стадион «974»

Вместимость: 44 089

Последний стадион в нашем списке вписал себя в историю еще до первого матча на нем. Он стал первым стадионом, состоящим из грузовых контейнеров и модульной стали, который может быть полностью разобран при необходимости.

Это уникальное сооружение отдает дань древней традиции торговли и мореходства Катара. Цифры 974 — это не только международный код Катара, но и точное количество использованных в строительстве контейнеров.

Стадион «974». Фото: пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022

Предполагается, что после этого события мирового масштаба эти стройкомплексы будут использованы повторно. Такой концепт развития стадиона гарантирует, что физическое присутствие арены может быть и временным, но ее наследство — бессмертным.



Уверена, другим странам есть чему поучиться

Катар однозначно стоить посетить, чтобы воочию увидеть сочетание несочетаемого, где прошлое и традиции — не предмет стыда и забытая история, а фундамент для последующего развития. Будучи человеком, который видит страну и город впервые в таком «причесанном» виде, сложно осознать масштаб всех работ и усилий. Однако абсолютна уверена в том, что другим странам есть чему поучиться у Катара.

Моя волонтерская работа связана с транспортом: встречи и проводы гостей, помощь в ориентации в городе, организация работы транспортных зон, взаимодействие с диспетчерской службой, организация посадки и высадки на парковках, информирование о порядке работы транспортных систем, содействие в нештатных ситуациях.

Поработав волонтером на большом количестве международных спортивных мероприятий в Казани и Сочи, считаю, что сравнение здесь не к месту. Тем более что на ЧМ в России в роли волонтера я не работала, поэтому и сложно проводить какие-то параллели. Это очень разные страны со своими плюсами и минусами в плане организации, которые нужно и можно принять.

Наверное, самый приятный бонус — это возможность посещения различных мероприятий бесплатно по Hayya Card — аналог FAN ID в России, который является не просто документом, пропуском на фестивали и концерты в рамках ЧМ, но еще и визой для въезда в страну.

Мне говорили, какой замечательный ЧМ был в России и как красива Казань

Незадолго до поездки правительство страны отменило ковидные ограничения. И сейчас людей в масках, а то и в перчатках, можно пересчитать на пальцах одной руки, несмотря на масштаб этого ивента. Но даже до снятия этих ограничений руководство отменило требования для туристов, приезжающих на ЧМ.



Если говорить о самих катарцах и живущих в стране экспатах, то все они очень гостеприимны и щедры — ожидание совпало с реальностью. На Востоке люди действительно готовы прийти на помощь безвозмездно, предложить что-то действительно искренне.

Каждый раз узнавая, откуда я, мне говорили о том, какой замечательный ЧМ-2018 был проведен в России и как красива Казань. Как правило, люди ездят на ЧМ из раза в раз в течение многих лет, им есть с чем сравнить, и очень лестно, что все хвалят организацию мероприятия в нашей стране. То есть здесь нет никакого предвзятого отношения к русским.



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Айгуль Зиятдинова, фото автора