Путин: людей необходимо срочно забирать из трущоб
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал, что программу расселения аварийного жилья планируется продлить. По его словам, людей необходимо срочно забирать из трущоб, то есть из ветхого жилья.
Кроме того, глава государства пообещал разобраться с проблемой, когда россияне взяли ипотеку на жилье, которое затем признали аварийным.
«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.НедвижимостьОбществоВласть
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