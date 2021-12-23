Путин: людей необходимо срочно забирать из трущоб

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал, что программу расселения аварийного жилья планируется продлить. По его словам, людей необходимо срочно забирать из трущоб, то есть из ветхого жилья.



Кроме того, глава государства пообещал разобраться с проблемой, когда россияне взяли ипотеку на жилье, которое затем признали аварийным.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.