«Нефтехимик» обыграл «Амур» в выездной игре в Хабаровске

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» в первом матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ обыграл хабаровский «Амур». Матч завершился со счетом 4:3, сообщает пресс-служба команды.

Решающую шайбу в овертайме забросил Андрей Чивилев. Также у нижнекамцев сегодня отметились Максим Березин, Илья Федотов и Рафаэль Бикмуллин. Со стороны «Амура» шайбы сегодня забросили Ярослав Лихачев, Денис Вихарев и Иван Николишин.

Позавчера «Нефтехимик» повторно проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, счет игры — 2:1. До этого он уступил команде из Владивостока в пятницу — 3:4. 14 ноября нижнекамцы обыграли «Витязь» — встреча завершилась со счетом 5:4.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин