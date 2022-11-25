«Нефтехимик» уступил «Адмиралу»
«Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу хозяев льда.
У нижнекамцев шайбы забрасывали Хантер Шинкарук, Илья Федотов и Андрей Чивилев, в составе «Адмирала» — Николай Елисеев, Михал Криштоф, Данил Файзуллин и Глеб Зырянов.
В концовке матча «Нефтехимик» забросил одну шайбу при игре «6 на 5», но не смог нагнать команду из Владивостока. Так, «Адмирал» смог взять реванш за недавнее поражение в Нижнекамске со счетом 0:1.
14 ноября «Нефтехимик» обыграл «Витязь» — встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу нижнекамского клуба.
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