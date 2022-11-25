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«Нефтехимик» уступил «Адмиралу»

14:27, 25.11.2022
«Нефтехимик» уступил «Адмиралу»
Фото: ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу хозяев льда.

У нижнекамцев шайбы забрасывали Хантер Шинкарук, Илья Федотов и Андрей Чивилев, в составе «Адмирала» — Николай Елисеев, Михал Криштоф, Данил Файзуллин и Глеб Зырянов.

В концовке матча «Нефтехимик» забросил одну шайбу при игре «6 на 5», но не смог нагнать команду из Владивостока. Так, «Адмирал» смог взять реванш за недавнее поражение в Нижнекамске со счетом 0:1.

Фото: ХК «Нефтехимик»

14 ноября «Нефтехимик» обыграл «Витязь» — встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу нижнекамского клуба.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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