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«Адмирал» повторно обыграл «Нефтехимик» на своем льду

13:33, 26.11.2022
«Адмирал» повторно обыграл «Нефтехимик» на своем льду
Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» повторно проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, счет игры — 2:1.

У «Нефтехимика» шайбу забросил Евгений Митякин, в составе отметились Павел Шэн и Дмитрий Саюстов.

Фото: ХК «Нефтехимик»

Вчера «Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу хозяев льда.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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