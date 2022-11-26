«Адмирал» повторно обыграл «Нефтехимик» на своем льду
«Нефтехимик» повторно проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, счет игры — 2:1.
У «Нефтехимика» шайбу забросил Евгений Митякин, в составе отметились Павел Шэн и Дмитрий Саюстов.
Вчера «Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу хозяев льда.
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Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей Татарстан
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