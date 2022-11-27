Один из городов в Белгородской области частично остался без света и воды после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли окраины города Шебекино — повреждены линии электропередачи.

— Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются, — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области повреждения получили полупустое общежитие и две пятиэтажки. Тогда же одна жительница Шебекино получила ранение.



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Максим Кокунин