Жительница Белгородской области получила ранение в результате обстрела ВСУ

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

Жительница города Шебекино в Белгородской области получила ранение в результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, помимо этого, зафиксированы попадания снарядов на территорию многоквартирного дома, а также промышленных предприятий. Гладков также сообщил о повреждении линий электропередач.

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

— Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место, — сообщил губернатор.

По заявлению Гладкова, на место ЧП выехали все аварийные оперативные и аварийные службы.

Напомним, 28 октября под обстрел ВСУ в Белгородской области попало село Красное. В результате попадания снарядов никто не пострадал.

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Артем Гафаров