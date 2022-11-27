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Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине

16:39, 27.11.2022
Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине
Фото: pxhere.com

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Святой престол и лично Папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны, — сказал он.

Фото: commons.wikimedia.or

В начале этого месяца Папа Римский Франциск призвал начать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, важно положить конец кровопролитию и сесть за стол переговоров.

На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией.

— Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению, — сказал он.

По его словам, для того, чтобы переговоры состоялись, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Он также отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие лидеры «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путину перед саммитом G20 передали проекты мирного соглашения с Украиной.

Украинские СМИ писали, что якобы Путину перед саммитом предложили некий проект мирного соглашения с Украиной. В своих новостях они ссылались на собеседников в кругах американских спецслужб.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно документу, Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.

В середине того же месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

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Максим Кокунин
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