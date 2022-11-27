Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Святой престол и лично Папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны, — сказал он.

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В начале этого месяца Папа Римский Франциск призвал начать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, важно положить конец кровопролитию и сесть за стол переговоров.

На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией.

— Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению, — сказал он.

По его словам, для того, чтобы переговоры состоялись, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Он также отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие лидеры «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путину перед саммитом G20 передали проекты мирного соглашения с Украиной.

Украинские СМИ писали, что якобы Путину перед саммитом предложили некий проект мирного соглашения с Украиной. В своих новостях они ссылались на собеседников в кругах американских спецслужб.



В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно документу, Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.



В середине того же месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

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Максим Кокунин