Песков опроверг слухи о передаче Путину проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путину перед саммитом G20 передали проекты мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости».
Украинские СМИ писали, что якобы Путину перед саммитом предложили некий проект мирного соглашения с Украиной. В своих новостях они ссылались на собеседников в кругах американских спецслужб.
11 ноября Песков заявил, что целей специальной военной операции на Украине можно достичь с помощью мирных переговоров.
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