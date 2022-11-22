Песков опроверг слухи о передаче Путину проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путину перед саммитом G20 передали проекты мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости».

Украинские СМИ писали, что якобы Путину перед саммитом предложили некий проект мирного соглашения с Украиной. В своих новостях они ссылались на собеседников в кругах американских спецслужб.

Фото: realnoevremya.ru

11 ноября Песков заявил, что целей специальной военной операции на Украине можно достичь с помощью мирных переговоров.



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Елизавета Пуншева