Папа Римский призвал начать мирные переговоры по Украине

Папа римский Франциск призвал начать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Сообщает ТАСС со ссылкой на его публикацию в Twitter.

В своем обращении папа римский призвал положить конец кровопролитию и сесть за стол переговоров, чтобы начать серьезные мирные переговоры.

Сейчас понтифик находится в Бахрейне. Сегодня он в том числе встречался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В своих официальных речах папа римский заявлял о неприемлемости логики вражды и гонки вооружений.

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Артем Гафаров