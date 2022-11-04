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Папа Римский призвал начать мирные переговоры по Украине

18:38, 04.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Папа Римский призвал начать мирные переговоры по Украине
Фото: commons.wikimedia.org

Папа римский Франциск призвал начать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Сообщает ТАСС со ссылкой на его публикацию в Twitter.

В своем обращении папа римский призвал положить конец кровопролитию и сесть за стол переговоров, чтобы начать серьезные мирные переговоры.

Сейчас понтифик находится в Бахрейне. Сегодня он в том числе встречался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В своих официальных речах папа римский заявлял о неприемлемости логики вражды и гонки вооружений.

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Артем Гафаров
Общество

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