В Совфеде заявили, что России следует принять меры против биологической агрессии США

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале заявил, что России следует незамедлительно принять меры против биологической агрессии США.

— Известие о разработке бостонскими учеными нового штамма коронавируса, который обладает 80-процентной смертоносностью, не стало неожиданностью. США давно занимаются разработкой и внедрением биологического оружия. Причем их вредоносные лаборатории располагаются далеко не только на территории США, — написал он.

По его словам, биологическое оружие нацелено на идеологических и геополитических конкурентов.

— Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против «неугодных» стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чем-то ослушаться американцев, устроить демарш, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта создали ученые Бостонского университета.



— Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин, — сказал он.

В июне Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине.

По словам Кириллова, об этом свидетельствуют опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca. Согласно им, управляющий директор фонда Джон Делош спрашивал сына американского президента о том, есть ли кто-то, кому он может позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривают в различных правительственных учреждениях.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин