В Совфеде заявили, что России следует принять меры против биологической агрессии США
Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале заявил, что России следует незамедлительно принять меры против биологической агрессии США.
— Известие о разработке бостонскими учеными нового штамма коронавируса, который обладает 80-процентной смертоносностью, не стало неожиданностью. США давно занимаются разработкой и внедрением биологического оружия. Причем их вредоносные лаборатории располагаются далеко не только на территории США, — написал он.
По его словам, биологическое оружие нацелено на идеологических и геополитических конкурентов.
— Полагаю, что в первую очередь они попытаются использовать новый штамм коронавируса против «неугодных» стран: России, Ирана, Китая, Беларуси, Сирии, КНДР и ряда европейцев, которые захотят вдруг поднять голову и в чем-то ослушаться американцев, устроить демарш, — подчеркнул он.
Вчера начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта создали ученые Бостонского университета.
— Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин, — сказал он.
В июне Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине.
По словам Кириллова, об этом свидетельствуют опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca. Согласно им, управляющий директор фонда Джон Делош спрашивал сына американского президента о том, есть ли кто-то, кому он может позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривают в различных правительственных учреждениях.
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