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Минобороны: возбудитель коронавируса, против которого нет вакцины, создан университетом Бостона

19:28, 26.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минобороны: возбудитель коронавируса, против которого нет вакцины, создан университетом Бостона
Фото: realnoevremya.ru

Искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного «уханьского» варианта создали ученые Бостонского университета, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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