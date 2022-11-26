Минобороны: возбудитель коронавируса, против которого нет вакцины, создан университетом Бостона
Искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного «уханьского» варианта создали ученые Бостонского университета, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
— Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин, — приводит ТАСС его слова.
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