Татарстан уступил Москве первое место по количеству зарегистрированных случаев дачи взятки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С января по октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировано 265 преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Таким образом республика спустилась на второе место рейтинга регионов России по злодеяниям данного характера, уступив лидирующую позицию Москве (283 преступления). Как выяснило «Реальное время», в этом году она находилась на первом месте с марта по сентябрь, отдав лидерство на первые два месяца 2022 года Московской области.

«Отрицательное» лидерство

Первое место по количеству зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ, Татарстан занимал и по итогам прошлого года — 266 случаев дачи взятки. Тогда республика в очередной раз обогнала Москву, в которой насчитывался 231 случай дачи взятки. Вместе с этим по итогам пандемийного 2020-го, на который приходился пик преступности по всей стране, столица все же оказалась абсолютным лидером (248 зарегистрированных случаев). Татарстан же занимал 2-е место с 174 подобными преступлениями.

За первые три квартала этого года в Татарстане зарегистрировали 262 случая дачи взятки. Так, по сравнению с январем — сентябрем 2021-го число выявленных случаев дачи взятки в республике выросло на 8% (242 преступления).

В тоже время в Москве насчитывалось 260 злодеяния, в Воронежской области — 213. Также в топ-10 попадали Московская область, Приморский, Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края, Дагестан и Башкирия.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Динамика за 10 лет

В целом за последние десять лет количество зарегистрированных случаев дачи взятки в Татарстане за январь — октябрь выглядит следующим образом:

2012 — 28 место, 29 преступлений.

2013 — 10 место, 80 преступлений.

2014 — 11 место, 101 преступление.

2015 — 4 место, 223 преступления.

2016 — 4 место, 171 преступление.

2017 — 17 место, 35 преступлений.

2018 — 12 место, 48 преступлений.

2019 — 8 место, 63 преступления.

2020 — 3 место, 143 преступления.

2021 — 1 место, 240 преступлений.

2022 — 2 место, 265 преступлений.

Даже без итогов года, а за два месяца до его конца можно обратить внимание на то, что на протяжении последних 5-6 лет количество дачи взяток значительно увеличивается.

Согласно данным Генпрокуратуры России, за период с января по октябрь этого года в топ-3 помимо Татарстана и Москвы попадает и Волгоградская область — 230 преступлений по ст. 291 УК РФ. Далее десятку составляют Московская область (206), Приморский край (116), Алтайский край (106), Ставропольский край (88), Дагестан (80), Краснодарский край (79) и Башкирия (74).

Фото: realnoevremya.ru

Преступления этого месяца

Напомним, в этом месяце Лаишевский районный суд Татарстана оштрафовал иностранца из Ашхабада, который пытался дать взятку сотруднику таможни в аэропорту Казани. Сумма штрафа составила 2,9 миллиона рублей.



Суд установил, что в августе 2022 года мужчина незаконно пронес через таможенную границу валюту, эквивалентную более 603 тыс. рублей, что превышает разрешенный размер. За это его задержал сотрудник Татарстанской таможни. Тогда иностранец пытался передать ему взятку за несоставление протокола об административном правонарушении. Сотрудник таможни отказался взять деньги.

Иностранца признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и конфисковали предмет взятки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Как стало известно на этой недели, за мелкое взяточничество под суд пойдет 33-летний экс-сотрудник патрульно-постовой службы Казани. Преступления совершались на территории ЖК «Салават купере» с марта по апрель 2022 года, вину обвиняемый уже признал.



При патрулировании территории ЖК постовой выявлял иностранных граждан, нарушивших порядок пребывания в Российской Федерации. Но не привлекал к ответственности тех правонарушителей, которые откупались. В деле фигурируют пять таких мигрантов и взятки от 3 до 6 тысяч рублей — всего на сумму 29 тысяч рублей.

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Максим Кокунин