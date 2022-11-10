Иностранца, пытавшегося дать взятку таможенникам в Татарстане, оштрафовали на 2,9 млн рублей

Лаишевский районный суд Татарстана оштрафовал иностранца из Ашхабада, который пытался дать взятку сотруднику таможни в аэропорту Казани. Сумма штрафа составила 2,9 миллиона рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.



Суд установил, что в августе 2022 года мужчина незаконно пронес через таможенную границу валюту, эквивалентную более 603 тыс. рублей, что превышает разрешенный размер. За это его задержал сотрудник Татарстанской таможни. Тогда иностранец пытался передать ему взятку за несоставление протокола об административном правонарушении. Сотрудник таможни отказался взять деньги.

Иностранца признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере) и конфисковали предмет взятки.

Фото: realnoevremya.ru

Обвинительное заключение против иностранца в сентябре утверждал Татарский транспортный прокурор.

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Маргарита Головатенко