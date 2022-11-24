В Казани экс-полицейского будут судить за «крышевание» незаконных мигрантов

За мелкое взяточничество под суд пойдет 33-летний экс-сотрудник патрульно-постовой службы Казани. Преступления совершались на территории ЖК «Салават купере» с марта по апрель 2022 года, вину обвиняемый уже признал, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



По версии следствия, при патрулировании территории ЖК постовой выявлял иностранных граждан, нарушивших порядок пребывания в Российской Федерации. Но не привлекал к ответственности тех правонарушителей, которые откупались. В деле фигурируют пять таких мигрантов и взятки от 3 до 6 тысяч рублей — всего на сумму 29 тысяч рублей.

Дело рассмотрит Кировский суд Казани.