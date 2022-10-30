Татарстан удерживает лидерство по числу зарегистрированных случаев дачи взятки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За первые три квартала 2022 года в Татарстане зарегистрировали 262 случая дачи взятки (статья 291 УК РФ). По их количеству республика находится на 1-м месте в рейтинге, составленном Генеральной прокуратурой России.

По сравнению с январем — сентябрем 2021-го число выявленных случаев дачи взятки в Татарстане выросло на 8%, подсчитало «Реальное время». За это период в республике зарегистрировали 242 преступления, предусмотренных статьей 291 УК России.

В число лидеров по количеству выявленных случаев дачи взятки по итогам января — сентября 2022 года также входит Москва — 260 и Воронежская область — 213. В топе-10 Московская область, Приморский, Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края, Дагестан и Башкирия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, первое место по количеству зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ, Татарстан занял и по итогам прошлого года — 266 случаев дачи взятки. Республика обогнала даже Москву — по итогам 2020-го столица находилась на первой строчке с 248 зарегистрированными случаями дачи взятки, а Татарстан занимал 2-е место с 174 подобными преступлениями. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина