СМИ: в последние месяцы жизни королева Елизавета II боролась с множественной миеломой

В последние месяцы жизни британская королева Елизавета II боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новую книгу телеведущего, писателя и друга покойного супруга королевы Гайлса Брандрета.

Напомним, согласно свидетельству о смерти, опубликованному управлением документов Шотландии, причиной смерти королевы стал преклонный возраст.

— Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило бы ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», о которых нам часто говорили примерно в течение последнего года ее жизни, — говорится в книге.

Фото: westminster-abbey.org

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране был объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.



6 июня этого года в Великобритании отмечали 70-летие королевы на престоле. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За период ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс.

В 1947 году она вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, в браке родились принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Принц Филипп ушел из жизни в апреле прошлого года, не дожив два месяца до своего сотого дня рождения. В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину свадьбы



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Максим Кокунин