Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Церемония официального провозглашения проходит в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.

Коронация Карла III пройдет позже.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III.

Вчера Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В нем он пообещал соблюдать традиции и сохранить монархические ценности. Король отметил, что его мать Елизавета II — пример, вдохновлявший его. Карл III пообещал служить британцам с верностью, уважением и любовью. Кроме того, Карл III присудил сыну Уильяму титул Принца Уэльского — наследника английского престола.