В Кривом Роге из-за ударов по инфраструктуре полностью остановили работу железной дороги

В Криворожском районе Днепропетровской области полностью остановлено железнодорожное движение из-за повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной военной администрации Евгения Ситниченко.

— Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет, — сказал он.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня утром воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Уточняется, что сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

На этой неделе Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоялось в ночь с 23 на 24 ноября. Его причиной стали российские удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Российские войска начали наносить ракетные удары через 2 дня после теракта на Крымском мосту. Воздушная тревога в Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях объявляется регулярно, например была объявлена 19, 20, 21 октября. Удары наносятся по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.



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Максим Кокунин