За субботу в Казани произошли 149 ДТП

В столице Татарстана за субботу, 26 ноября, зарегистрировали 149 сообщений о ДТП. Из них две аварии с пострадавшими — два столкновения, сообщает ГИБДД Казани.

За сутки задержаны 13 пьяных автомобилистов и троих граждан без водительского удостоверения. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двоих водителей.

Фото: Госавтоинспекция полк ДПС Казани

Напомним, в эту пятницу в Казани произошло смертельное ДТП на встречной полосе движения — столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовик Isuzu.



По предварительным данным, водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия скончался пассажир ВАЗа, водитель получил травмы.

В тот же день в Лаишевском районе Татарстана на трассе Р-293 автомобиль Toyota столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего погибла медсестра Нурлатской ЦРБ.



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Максим Кокунин