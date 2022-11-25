В Казани человек погиб в ДТП на встречке
В Казани 25 ноября произошло смертельное ДТП на встречной полосе движения — столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовик Isuzu, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Татарстану.
По предварительным данным, водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия скончался пассажир ВАЗа, водитель получил травмы.
Обстоятельства ДТП выясняются. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать осторожность и неукоснительно соблюдать ПДД.
В Лаишевском районе Татарстана сегодня на трассе Р-293 автомобиль Toyota столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего погибла медсестра Нурлатской ЦРБ.
Вечером 24 ноября на 38-м километре автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана случилось ДТП, в котором погибли два человека. Автомобиль Toyota Prado выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA Sportage.
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