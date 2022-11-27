Canon, Panasonic и Intel сменили руководителей своих российских представительств

Два японских производителя электротехники Canon и Panasonic, а также американский поставщик электронных устройств Intel сменили глав своих российских представительств. Об этом сообщает ТАСС.

Так, руководителем компании «Канон РУ» стала Марина Степанова. С начала текущего месяца она сменила на этом посту Петера Саака, возглавлявшего подразделение Canon с начала 2020 года.

Вместе с этим новым гендиректором «Панасоник рус» с 9 ноября стал Сергей Кожевников. Ранее, 2019 года, эту должность занимал Хироки Миядзи.

Кроме того, генеральным директором «дочек» Intel в России стал Олег Абашев. Сейчас он является главой «Интел А/О», а также возглавляет «Интел текнолоджис». С 9 ноября Абашев сменил на этом посту руководителя Наталью Галян.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в апреле этого года Intel приостановила свою деятельность в России в связи с ситуацией на Украине.



— Мы немедленно приостановили все деловые операции в России, — говорилось в сообщении Intel.

В компании указали, что работают над вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в России.



Также еще в начале марта Panasonic сообщила об остановке своих поставок в страну. В том же месяце Canon закрыл свой интернет-магазин, пояснив свое действие резкими колебаниями курса рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин