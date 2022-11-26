NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной без света после ударов

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли с территорией Украины, сделанный в ночь после массированных ударов по инфраструктуре в среду, 23 ноября, сообщает RT.



На снимке страна изображена в полной темноте и окружена яркими пятнами населенных пунктов в других странах, в том числе России.

Удары по инфраструктуре Украины начали наноситься российскими войсками 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке властей РФ, за терактом стоят украинские спецслужбы. 23 ноября Россия нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены.

24 ноября сообщалось, что свет в Киеве будут включать на два-три часа, пока атомные и тепловые электростанции не увеличат объемы производства электроэнергии.



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Маргарита Головатенко