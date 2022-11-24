В Киеве электричество будут включать на два-три часа

Свет в Киеве будут включать на два-три часа, пока атомные и тепловые электростанции не усилят объемы производства электроэнергии, передает ТАСС с ссылкой на исполнительного директора энергокомпании ДТЭК Дмитрия Сахарука.



— Будем понемногу начинать переключать, по два-три часа давать свет, пока не увеличится объем энергии, поступающей в Киев, — заявил Сахарук в эфире украинского новостного телемарафона.

Он также подтвердил, что большая часть жилого фонда города осталась без света. Всего «где-то 30 процентов населения имеет сейчас электроснабжение в Киеве», сказал Сахарук.

В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов России было повреждено 40 процентов энергоинфраструктуры страны. В частности, это тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова