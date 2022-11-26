Исследование: на «серую» зарплату согласны 39% казанцев

В Казани получать зарплату по «серым» схемам согласны 39%. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

41% горожан отказались бы от подобных условий. Выявили, что мужчины чаще женщин соглашаются на «серый» или «черный» доход. Среди мужчин согласны 42%, а среди женского населения — 36%.

С июня 2022 года число людей, которые согласны получать зарплату в конверте, не поменялось. В начале пандемии горожане гораздо чаще соглашались на нарушения, чем на сегодняшний день.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по исследованиям, всего треть татарстанцев довольны своей зарплатой. По итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.

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Диана Фатыхова