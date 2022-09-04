Официальная статистика: среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 17,5%
Работники сферы здравоохранения Татарстана получают меньше IT-специалистов и строителей
В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.
Согласно данным Татарстанстата, реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, в республике в январе-июне 2022-го составила 102,3% к соответствующему периоду прошлого года.
По итогам первого полугодия 2022 года самая высокая среднемесячная зарплата в Татарстане оказалась у IT-специалистов. В категории «деятельность в области информации и связи» она достигла 78 089 рублей.
На втором месте по размеру среднемесячной зарплаты в Татарстане по итогам января-июля оказалась специалисты сферы добычы полезных ископаемых — 77 725 рублей. На третьем месте работники, занятые научными исследованиями и разработками — 77 019 тысяч.
Среднемесячная зарплата работников, занятых в области здравоохранения и социальных услуг в Татарстане по итогам января-июня 2022 года оказалась ниже, чем у работников строительной отрасли. Для первой категории она составила 45 039 рублей, а для строителей 48 339 рублей.
Выше, чем у специалистов в области здравоохранения и социальных услуг в Татарстане оказалась среднемесячная зарплата в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений. По итогам первого полугодия она достигла 54 685 рублей.
Всего 69% от среднемесячного показателя составила среднемесячная зарплата работников сельского и лесного хозяйства, сферы охоты, рыболовства и рыбоводства. Она за первое полугодие оценивается в 34 607 рублей.
Среднемесячная зарплата в Татарстане выше, чем в ПФО
Среднемесячная зарплата в Татарстане оказалась самой большой среди 14 регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Она даже превысила среднее значение по ПФО, которое составило 44 281 рубль.
Наименьшая среднемесячная зарплата среди регионов Приволжского федерального округа в Мордовии. Она в январе-июне составила 37 736 рублей, что в 1,3 раза меньше, чем в Татарстане.
«Реальное время» публикует рейтинг регионов Приволжского федерального округа по размеру среднемесячной зарплаты в январе-июне 2022 года:
- Татарстан — 50 065 рублей;
- Пермский Край — 49 602 рубля;
- Башкирия — 45 552 рубля;
- Нижегородская область — 44 400 рублей;
- Удмуртия — 43 229 рублей;
- Оренбургская область 41 218 рублей;
- Пензенская область — 39 326 рублей;
- Чувашия — 39 022 рубля;
- Кировская область — 49 602 рубля;
- Самарская область — 45 272 рубля;
- Саратовская область — 40 388 рублей;
- Ульяновская область — 39 188 рублей;
- Марий Эл — 37 892 рубля;
- Мордовия — 37 736 рублей;
В целом по России среднемесячная зарплата в первом полугодии составила 61 961. По сравнению с январем-июнем прошлого года она выросла на 12,8%.
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