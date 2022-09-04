Официальная статистика: среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 17,5%

Фото: Олег Тихонов (архив)

Работники сферы здравоохранения Татарстана получают меньше IT-специалистов и строителей

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.

Согласно данным Татарстанстата, реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, в республике в январе-июне 2022-го составила 102,3% к соответствующему периоду прошлого года.

По итогам первого полугодия 2022 года самая высокая среднемесячная зарплата в Татарстане оказалась у IT-специалистов. В категории «деятельность в области информации и связи» она достигла 78 089 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На втором месте по размеру среднемесячной зарплаты в Татарстане по итогам января-июля оказалась специалисты сферы добычы полезных ископаемых — 77 725 рублей. На третьем месте работники, занятые научными исследованиями и разработками — 77 019 тысяч.

Среднемесячная зарплата работников, занятых в области здравоохранения и социальных услуг в Татарстане по итогам января-июня 2022 года оказалась ниже, чем у работников строительной отрасли. Для первой категории она составила 45 039 рублей, а для строителей 48 339 рублей.

Выше, чем у специалистов в области здравоохранения и социальных услуг в Татарстане оказалась среднемесячная зарплата в области культуры, спорта, организации

досуга и развлечений. По итогам первого полугодия она достигла 54 685 рублей.

Всего 69% от среднемесячного показателя составила среднемесячная зарплата работников сельского и лесного хозяйства, сферы охоты, рыболовства и рыбоводства. Она за первое полугодие оценивается в 34 607 рублей.

Среднемесячная зарплата в Татарстане выше, чем в ПФО

Среднемесячная зарплата в Татарстане оказалась самой большой среди 14 регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Она даже превысила среднее значение по ПФО, которое составило 44 281 рубль.

Наименьшая среднемесячная зарплата среди регионов Приволжского федерального округа в Мордовии. Она в январе-июне составила 37 736 рублей, что в 1,3 раза меньше, чем в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» публикует рейтинг регионов Приволжского федерального округа по размеру среднемесячной зарплаты в январе-июне 2022 года:

Татарстан — 50 065 рублей;

Пермский Край — 49 602 рубля;

Башкирия — 45 552 рубля;

Нижегородская область — 44 400 рублей;

Удмуртия — 43 229 рублей;

Оренбургская область 41 218 рублей;

Пензенская область — 39 326 рублей;

Чувашия — 39 022 рубля;

Кировская область — 49 602 рубля;



Самарская область — 45 272 рубля;

Саратовская область — 40 388 рублей;

Ульяновская область — 39 188 рублей;

Марий Эл — 37 892 рубля;

Мордовия — 37 736 рублей;

В целом по России среднемесячная зарплата в первом полугодии составила 61 961. По сравнению с январем-июнем прошлого года она выросла на 12,8%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина