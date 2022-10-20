Всего треть татарстанцев довольны своей зарплатой

Текущая зарплата устраивает только 31% татарстанцев — 4% однозначно удовлетворены своим доходом, 26% — скорее довольны, чем нет. Но больше половины жителей республики (65%) сообщили, что уровень оплаты труда их не удовлетворяет, следует из исследования сервиса hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Больше всего недовольны своим уровнем оплаты труда представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (больше 2/3 опрошенных, 77%), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%).

Уровень дохода устраивает представителей сферы «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

В исследовании указано, что достойной свою зарплату сегодня считают всего 19% работников региона. Обратной точки зрения придерживаются 52%. Еще 29% полагают, что их зарплата — просто нормальная.

Фото: realnoevremya.ru

38% жителей республики признались, что их заработок должен увеличиться в два раза, чтобы его уровень их устраивал. 21% жителей Татарстана заявили, что она должна вырасти более чем в два раза.

Еще 18% работников региона отметили, что им не хватает прибавки в 40—50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 16% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20—40%, еще 6% достаточно роста на 10—20%.



Чаще всего о необходимости увеличения зарплаты более чем в два раза говорили представители сфер «Наука, образование» (39%), «Высший менеджмент» (34%) и «Госслужба, НКО» (29%), ровно в два раза — в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (38%), «Консультирование» (36%) и «IT, интернет, телеком» (33%).

Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.



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Илина Хакимова