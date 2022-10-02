Среднемесячная зарплата в Татарстане сократилась, но осталась самой высокой в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По сравнению с январем-июлем 2021-го зарплата выросла на 17,3%

По итогам января-июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.

Тем не менее, по сравнению с январем-июлем прошлого года среднемесячная зарплата в Татарстане заметно увеличилась. Прирост составил 17,3%, следует из подсчетов Росстата.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Снижение размера среднемесячной зарплаты по итогам января-июля 2022 года относительно первого полугодия можно объяснить ее сокращением в июле. По сравнению с июнем она стала меньше на 8%. При этом относительно июля 2021-го показатель увеличился на 16%, составив 49 202 рубля.

В Татарстане самая большая среднемесячная зарплата в ПФО

Несмотря на сокращение относительно первого полугодия, среднемесячная зарплата в Татарстане по итогам января-июля 2022 года все равно осталась самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа. Она также оказалась больше, чем в целом в ПФО, но меньше, чем в среднем по России.

В Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата по итогам первых семи месяцев 2022-го составила 44 512 рублей, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле показатель зафиксирован в размере 45 692 рубля. Это на 5,4% меньше, чем в июне этого года, но на 14,4% больше, чем в июле 2021-го.

Среди регионов ПФО самые высокие среднемесячные зарплаты в Татарстане и Пермском крае (49 591 рубль). Тройку лидеров замыкает Башкирия — 46 349 рублей. Самая низкая среднемесячная зарплата по итогам января-июля этого года оказалась в Мордовии — 38 005 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Во всех 14 регионах ПФО зафиксирован прирост среднемесячной зарплаты по сравнению с январем-июлем 2021 года. Лидером стал Татарстан, где она увеличилась на 17,3%. На втором месте Удмуртия — на 15%, на третьем — Башкирия (+14,8%). Минимальный прирост зарегистрирован в Самарской и Пензенской областях — 10,2%.

«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по размеру среднемесячной зарплаты по итогам января-июля 2022 года и динамику по сравнению с аналогичным периодом 2021-го:

Татарстан — 49 943 рубля (+17,3%);

Пермский край — 49 591 рубль (+11,7%);

Башкирия — 46 349 рублей (+14,8%);

Самарская область — 45 705 рублей (+10,2%);

Нижегородская область — 44 451 рубль (+12%)

Удмуртия — 43 429 рублей (+15%);

Оренбургская область — 41 703 рубля (+11,9%);

Саратовская область — 40 619 рублей (+11,3%);

Пензенская область — 39 574 рубля (+10,2%)

Ульяновская область — 39 357 рублей (+10,3%);

Чувашия — 39 133 рубля (+14,5%);

Кировская область — 38 914 рублей (+11,6%);

Марий Эл — 38 022 рубля (+12%);

Мордовия — 38 005 рублей (+13,8%)

В целом по России среднемесячная зарплата по итогам января-июля 2022 года составила 62 025. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 12,6%.

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Татьяна Демина