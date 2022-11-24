Екатерина Лазарева покидает «Динамо-Ак Барс»

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс"

Екатерина Лазарева покидает ВК «Динамо-Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с клубом расторгнут по обоюдному согласию. Связующая выступала в Казани с 2021 года. За это время она выиграла вместе с командой Кубок и Суперкубок России.

— Благодарим Екатерину за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере, — сказано в сообщении.

18 ноября ВК «Динамо-Ак Барс» всухую обыграл «Тулицу» — встреча завершилась со счетом 3:0.



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Маргарита Головатенко