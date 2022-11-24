В России выявили 5 784 случая заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 784 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 353 человека. Всего заболевших по стране выявили 21 556 766 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 24 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 112 человека, всего выздоровевших — 20 967 429 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 58 россиян, всего от инфекции скончались 391 680 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко