В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 80 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 80 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 34 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 24 ноября в Татарстане зарегистрировано 190 074 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 187 144 человека, в том числе 77 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко