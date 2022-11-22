В Татарстане работник потерял руку в результате несчастного случая на производстве

Фото: прокуратура Татарстана

37-летний работник ООО «ХПП «Август-Муслюм» в селе Муслюмово утром 22 ноября потерял руку в результате несчастного случая на производстве. Пострадавшего доставили в ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ», сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На место происшествия выезжал представитель районной прокуратуры. По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки контролирует районная прокуратура.

В августе в Татарстане 31-летнему работнику ООО «Татагролизинг» отрубило кисть на производстве. Выяснилось, что задание очистить мясорубку от остатков теста для пельменей ему дала 46-летняя мастер предприятия. Потерпевший был ее сожителем, такие работы не входили в его должностные обязанности.



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Маргарита Головатенко