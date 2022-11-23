Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие указа о спецмерах в сфере валютного регулирования

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года срок действия указа о специальных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Об этом сообщает RT.

Напомним, в феврале Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Согласно нему, российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами страны. Кроме того, российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.



Также 1 марта он подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России. Согласно ему, из страны запрещается вывозить наличную валюту на сумму более $10 тысяч. Ранее при вывозе из страны средства нужно было декларировать. Также российский лидер поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.



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В октябре президент России своим указом уполномочил Центробанк давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше $10 тысяч. Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров ЦБ.

Тогда же глава государства подписал указ, согласно которому из-под некоторых принятых в марте специальных экономических мер выводится несколько зарубежных фондов и банков развития.

Это коснулось Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Российско-Киргизского фонда развития и Нового банка развития (структура БРИКС).

На эти учреждения не будет распространяться порядок осуществления сделок, установленный указом о введении спецмер в экономике. Также эти банки и инвестфонды выведены из-под запрета на осуществление валютных операций по предоставлению резидентами зарубежным лицам займов и на зачисление резидентами иностранной валюты на счета, открытые за пределами России.



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Максим Кокунин