В России из-под запрета на валютные операции вывели несколько международных банков развития

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из-под некоторых принятых в марте специальных экономических мер выводится несколько зарубежных фондов и банков развития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это коснулось Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Российско-Киргизского фонда развития и Нового банка развития (структура БРИКС).

На эти учреждения не будет распространяться порядок осуществления сделок, установленный указом президента РФ от 1 марта о введении спецмер в экономике. Также эти банки и инвестфонды выведены из-под запрета на осуществление валютных операций по предоставлению резидентами РФ зарубежным лицам займов и на зачисление резидентами РФ иностранной валюты на счета, открытые за пределами России.

Сегодня Путин своим указом уполномочил Банк России давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше $10 тысяч. Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.



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Татьяна Леухина