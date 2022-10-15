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ЦБ сможет разрешать вывозить за рубеж иностранную валюту на сумму свыше $10 тысяч

17:40, 15.10.2022
ЦБ сможет разрешать вывозить за рубеж иностранную валюту на сумму свыше $10 тысяч
Фото: wikipedia.org

Банк России сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше $10 тысяч. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.

Фото: kremlin.ru

1 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России. Согласно ему, из страны запрещается вывозить наличную валюту на сумму более $10 тысяч. Ранее при вывозе из России средства нужно было декларировать. Также Путин поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

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Татьяна Леухина
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