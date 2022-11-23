Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма»

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма», сообщает Euronews.

В поддержку выступили 494 депутата, проголосовали против или воздержались — 102.

Документ содержит перечень обвинений в адрес России, не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация страны рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. По его словам, юристы изучают этот вопрос. Блинкен добавил, что Россия якобы терроризирует население Украины. Однако позднее американский президент Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли необходимым включить Россию в список.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу США о признании России страной — спонсором терроризма, назвала ее идиотической.

В октябре депутаты однопалатного парламента Эстонии объявили Россию государством, поддерживающим терроризм.



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Маргарита Головатенко