Блинкен заявил, что в США изучают возможность включения России в список стран — спонсоров терроризма

Администрация США рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. Об этом заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

По его словам, юристы изучают этот вопрос. Блинкен добавил, что Россия якобы терроризирует население Украины, передает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

— Мы намерены сделать все, что в наших силах, как бы много времени на это ни потребовалось, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за совершенные преступления, — добавил американский госсекретарь.

Сегодня в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины подготовили в Лисичанске очередную провокацию с гибелью якобы мирных жителей в результате обстрела российскими военными. По данным ведомства, тела военнослужащих ВСУ переодели в гражданскую одежду.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова