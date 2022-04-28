Захарова назвала инициативу США о признании России страной — спонсором терроризма «идиотической мерой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу США о признании России страной — спонсором терроризма, назвала ее идиотической, сообщает «РИА Новости».



Она заявила, что Великобритания и США уже стали недружественными «с целым комплексом последствий»:

— Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать, — сказала она в эфире на YouTube-канале «Соловьев.Live».

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация страны рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. По его словам, юристы изучают этот вопрос. Блинкен добавил, что Россия якобы терроризирует население Украины.

Маргарита Головатенко