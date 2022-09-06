Байден высказался против внесения России в список стран — спонсоров терроризма

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма, сообщает «РИА Новости».

«Нет», — сказал он после возвращения в Вашингтон во время общения с журналистами пула Белого дома. После этого он не ответил ни на один из других вопросов представителей СМИ.

Фото: ru.wikipedia.org

В августе директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сообщил, что Россия предупредила США о точке невозврата, после которой возможен разрыв дипломатических отношений.



— <…> упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена, — сказал он.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация страны рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. По его словам, юристы изучают этот вопрос. Блинкен добавил, что Россия якобы терроризирует население Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу США о признании России страной — спонсором терроризма, назвала ее идиотической.



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Максим Кокунин